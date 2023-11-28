"الشباب والرياضة" توفد ممثليها إلى دبي للتدريب التحضيري لـ COP28 والمشاركة في COY18

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن الوفد الرسمي المصري لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، المنعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 بمدينة دبي، سيشارك به لأول مرة مفاوضون شباب.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) سافروا إلى مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر COP28، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة.



وأضافت وزارة الشباب والرياضة أن سلمى شريف عز الدين، عضو اللجنة الوطنية للشباب والمناخ ستشارك بالتدريب التحضيري لـ COP28 للمراقبين الشباب الذي ينظمه المكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسيف، وذلك بترشيح من وزارة الشباب والرياضة، كما يشارك حسام إمام، عضو اللجنة الوطنية للشباب والمناخ بفعاليات المؤتمر الشبابي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COY18 الذي تستضيفه هذا العام منظمات (مركز الشباب العربي – الجامعة الامريكية بالشارقة – مؤسسة جرين هاوس).



يذكر أن اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) هي مبادرة جديدة بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة والخارجية بدعم من الأمم المتحدة كمخرج من مخرجات مؤتمر المناخ COP27، حيث تهدف لدعم الشباب في توصيل أصواتهم في قضايا المناخ.



وتتألف اللجنة من الشباب الذين يشاركون مشاركة هادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية، وتم اختيارهم من ضمن 1800 شاب تقدموا لعضوية اللجنة.



وتعمل اللجنة أيضًا على تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب محتملين في المفاوضات المستقبلية بشأن المناخ، وتعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الصلة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات.