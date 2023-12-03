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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أشرف صبحي: مشاركة بعثاتنا الرياضية بالخارج بالانتخابات يعكس وعيهم بواجبتهم الوطنية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن مشاركة البعثات الرياضية المصرية بالخارج في العملية الانتخابية الجارية الآن بالخارج، تعكس وعي والتزام أبناء الوطن بالخارج بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.


وثمن الوزير - في تصريحات صحفية اليوم /الأحد/ - مشاركة جميع البعثات الرياضية المصرية بالخارج بالعملية الانتخابية منها بعثة المنتخب الوطني للهوكي المتواجدة في ماليزيا للمشاركة ببطولة كأس العالم للشباب، وبعثة منتخب مصر لرفع الأثقال المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بقطر.


وأضاف أن مشاركة هذه البعثات تعد نموذجًا يحتذى به ورسالة قوية للعالم أجمع، وتؤكد حرص أبناء الوطن على المشاركة في العملية السياسية، وممارسة حقوقهم الديمقراطية بغض النظر عن مكان تواجدهم، والتعبير عن رأيهم الحر وتعكس حرص مصر على ضمان أن يكون لكل رياضي مصري فرصة المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائه واختيار ممثليه بشكل مناسب".


ووجه الشكر لجميع أعضاء البعثات الرياضية المصرية بالخارج، على جهودهم والتزامهم بالمشاركة في العملية الانتخابية، بما يعكس حبهم وولائهم لوطنهم.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت إجراء العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

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