استعدادات خاصة من كولر قبل ضربة بداية مونديال الأندية

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، استعدادات المدير الفني للنادي الأهلي لمونديال كأس العالم للأندية.

وكتب: “كولر حصل على تسجيلات أوكلاند واتحاد جدة وبدأ في دراسة الثنائي تمهيدًا لمواجهة أحدهما في ضربة البداية بالمونديال”.

ويخوض فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الأول لكرة القدم بطل أوقيانوسيا منافسات كأس العالم للأندية للمرة رقم 11 في تاريخه عندما يواجه نظيره الاتحاد في الدور التمهيدي من البطولة التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

ويواجه الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند في كأس العالم للأندية 2023 .