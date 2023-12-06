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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جهود مكثفة للجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. والذوادي: الإشراف القضائي الكامل مبشر

السفير خليل الذوادي
السفير خليل الذوادي والمستشار حازم بدوي

تكثف جامعة الدول العربية من جهودها، للتنسيق ومتابعة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والمقرر إجراؤها في الداخل خلال الفترة من 10 إلى 12 من الشهر الجاري، وذلك بعد توجيه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي، لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وتأتي مشاركة بعثة جامعة الدول العربية في تغطية الانتخابات الرئاسية المصرية تلبية للدعوة التي تلقاها أبو الغيط من المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن مشاركة جامعة الدول العربية في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقاً من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها.

ومنذ الإعلان عن تشكيل بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وقامت بالعديد من الزيارات برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي، للعديد من الجهات الرسمية في مقدمتها زيارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وزيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

السفير الذوادي ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 

وعن تلك الزيارات أكد السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت الدعوة لجامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والأمين العام للجامعة العربية كلف بتشكيل بعثة استجابة لهذه الدعوة وكلف السفير الذوادي برئاسته، وأن تلك الزيارات تأتي تقديرا لجهود تلك الجهات وما لمسه من جهود واضحة للمجلس القومي لذوي الإعاقة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في الاستعداد للانتخابات، وكذلك ما بذلوه من جهود في انتخابات المصريين بالخارج وحث ذوي العزيمة على المشاركة الفاعلة في تلك الانتخابات، وكذلك جهود المجلس القومي لذوي الإعاقة لإشراكهم في الانتخابات.

وأوضح السفير الذوادي في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أنه سيتم تنظيم زيارة لمحافظة القاهرة للإطلاع على الاستعدادات التي تتخذها للانتخابات الرئاسية والتسهيلات الممنوحة للناخبين، مؤكدا أنه بعثة جامعة الدول العربية ستتابع سير الانتخابات في محافظة القاهرة ومختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وتم توزيع أعضاء البعثة لزيارة ومتابعة سير الانتخابات في العديد من المحافظات، مؤكدا أن الانتخابات المصرية تمتاز بمراقبة قضائية في جميع اللجان وكل لجنة انتخابية بها قاضي وهو من الأمور التي تفرح.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت على إطلاع بجهود جامعة الدول العربية في متابعة الانتخابات في العديد من الدول العربية والانتخابات السابقة في جمهورية مصر العربية، وتم توقيع اتفاق لتسهيل عمل البعثة وتفاصيل التعاون مع اللجنة لإنجاح تلك الانتخابات لذا تم توقيع مذكرة تفاهم نصت على حقوق وواجبات متابعي البعثة التي تتضمن إجراء المقابلات مع مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى الالتزام باحترام القوانين والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، موضحا أن البعثة ستقوم بإصدار تقريرها النهائي عند الانتهاء من عملية المتابعة ليتم إرساله لاحقاً إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

السفير الذوادي يلتقي رئيسة القومي للإعاقة 

وكان السفير خليل إبراهيم الذوادي رئيس البعثة قد التقى بالدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأثنى على جهود المجلس في مصر خصوصا في دعم حقوقهم في المشاركة السياسية، كما أكد على اهتمام جامعة الدول العربية بهذه الفئة المهمة من الناخبين، مشيدا بدورها الفعال في المجتمع، ومشاركتها الإيجابية التي أسهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية، واستعرضت رئيسة المجلس جهود توعية الناخبين ذوي الإعاقة في إطار المبادرة التي طرحها المجلس بعنوان "صوتك حقك"، والتي تهدف إلى نشر الوعي الانتخابي وتشجيع الناخبين من هذه الفئة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين على أهمية التعاون بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية سعيا لإنجاحها وخروجها على النحو المأمول.

السفير الذوادي يلتقي رئيسة القومي لحقوق الإنسان 

كما التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، بالسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأشاد بالمجلس باعتباره مؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتضطلع بدور مهم في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تجري في مصر، وأشارت السفيرة مشيرة خطاب أن المجلس يعتبر من أولى المؤسسات التي تابعت الانتخابات في جمهورية مصر العربية، كما تناولت الدور الذي سيضطلع به المجلس خلال الانتخابات المقبلة من خلال تواجد متابعيه في مختلف المحافظات المصرية خلال أيام الاقتراع، وأكد الجانبان أهمية المشاركة الفعالة في التصويت في الانتخابات المقبلة، كما رحب الجانبان باستمرار التعاون بينهما في مجال الانتخابات.

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