سقوط عصابة السكر | انتهاء أزمة سعره بعد اكتشاف الحقيقة

موعد انتهاء أزمة أسعار السكر

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول ازمة السكر ما بين الأسعار و التجار و حركة الحكومة للسيطرة على هذه الأوضاع.

انفراجة في أزمة السكر ووزارة التموين تضرب بيد من حديد كل تجار السوق السوداء و تناشد المواطنين أن يكونوا ضمن منظومة الرقابة على الأسعار وألا يسمحوا بأن يتلاعب تجار السوق السوداء بأسعار السكر.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر ٢٧ جنيها للكيلو.

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