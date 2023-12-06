دعاء هلال شهر جمادى الآخر.. احرص على 10 كلمات فيهم الخير

دعاء هلال شهر جمادى الآخر يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء هلال شهر جمادى الآخر، وكلمات دعائه وردت في السنة النبوية عند استقبال أي شهر هجري، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ .. وليست هذه الكلمات أو الدعوات مخصصة لشهر جمادى الآخر فقط، فيردد عند بداية كل شهر هجري، واحتفال المسلمين بشهر جمادى الآخر يبشرنا بقرب شهر رمضان المبارك.. دعاء رؤية هلال شهر جمادى الآخر في السطور التالية.

دعاء رؤية هلال جمادى الآخر

دعاء رؤية هلال جمادى الآخر ويستحب للمسلم أن يقول اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ. هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك، يقولها ثلاث مرات ثم يكمل ويقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا.

دعاء رؤية هلال جمادى الآخر كما أنه بعد تكرار كلمات رؤية هلال جمادى الآخر وقول الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب للمسلم أن يدعوا بما يشاء من كلمات تقال بعد الدعاء الوارد في رؤية هلال جمادى الآخر اللهم زدني نورًا واعطني نورًا واجعل لي نورًا وصلَّى اللَّه على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبهِ وسلَّم.

-اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعرفنا بركة شهرنا هذا وارزقنا يمنه ونوره ونصره وخيره وبره ، وسهل لي في جمادى الآخر ما أحبه ويسر لي فيه ما أريده ، وأوصلني إلى بغيتي فيه إنك على كل شيء قدير.



-اللهم إني أسألك يا من يملك حوائج السائلين ، ويعلم ضمير الصامتين ، ويا من لكل مسألة عنده سمع حاضر وجواب عتيد ، وكل صامت علم منه باطن محيط ، مواعيدك الصادقة ، وأياديك الناطقة ، ونعمك السابغة ، وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة.

-إلهي خلقتني ولم أك شيئا مذكورا ، وأنا عائذك وعائذ إليك ، وقد ظلمت نفسي ، وأنا مقر لك بالعبودية ، معترف لك بالربوبية ، مستغفر من ذنوبي ، فأسألك أن تغفر لي ، يا من ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير.

-يا ذا الجلال والإكرام ، يا حنان يا منان يا من أظهر الجميل ، وستر القبيح ، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ، ولم يهتك الستر ، يا عظيم العفو ، يا حسن التجاوز ، يا واسع المغفرة ، يا باسط اليدين بالرحمة والمشية ، والقدرة والظلمات والنور ، يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى ، وولي كل حسنة ونعمة.

- وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، اللهم هب لي بكرامتك ، وأتم علي نعمتك ، وألبسني عفوك وعافيتك وأمنك في الدنيا والاخرة .

-اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ، واجعل عبدك ورسولك أكرم خلقك عليك، وأفضلهم لديك، وأعلاهم منزلة عندك ، وأشرفهم مكانا ، وأفسحهم في الجنة منزلا ، واتني في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك ، يا ذا الجلال والإكرام.

ما يقوله المسلم عند رؤية الهلال

ما يقوله المسلم عند رؤية الهلال ورد في السنة النبوية أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية يقولها المسلم عند رؤية الهلال وتحديد في موضوعنا الذي هو عن شهر جمادى الأخر اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله قال الترمذي: حديث حسن.. وقد روي أيضًا في مسند الدرامي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى.



-لا إلهَ إلَّا أنت سبحانَك إنِّي كنتُ من الظَّالمين، لم يُدع بهذا الدعاء أحد إلا استجاب له الله تعالى فهو دعاء ذي النون، إذ دعا به ربه وهو في بطن الحوت. (اللهمَّ فاطرَ السمواتِ والأرضِ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ، لا إلهَ إلَّا أنتَ ربَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَه، أعوذُ بك من شرِّ نفسي ومن شرِّ الشيطانِ وشرَكِه، وأنْ أقترفَ على نفسي سوءًا أو أجرَّهُ إلى مسلمٍ.

اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق إلى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، ربّ لا تحجب دعوتي، ولا تردّ مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكِلني إلى حولي وقوّتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيّرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسرّي وجهري، المالك لنفعي وضرّي، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.

- يا رزّاق ارزقني رزقًا حلالًا تُكفيني به وتُرضيني، اللَّهم زد في مالي وولد اللَّهم إني أسألك بجلال وجهك أن تُحقق لي جميع أُمنياتي وترزقني الرّزق الحلال، ولا تُصعّب لي حاجةً ولا تُعظّم علي أمرًا ولا تجعل مُصيبتي في ديني ولا تجعل الدّنيا أكبر همّي.

-اللَّهم إني أسألك الصّبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنّصر على الأعداء ومُرافقة الأنبياء ..اللَّهم ارزقني علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل سقم. اللَّهم أغننا برزقك الحلال عن الحرام، وبفضلك عمّن سواك.

-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.. اللَّهم إن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قليلًا فكثّره وبارك لي فيه يارب العالمين.

هلال جمادي الآخر

هلال جمادى الآخر، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح هلال الشهر الهجري بدعاء يطلب فيه البركة والخير من الله عزوجل ، وكان صحابة رسول الله يهتمون برؤية الأهلة استعداد لمعرفة موعد أول الشهر والأيام البيض التي يحرصون على صيامها في الشهور الهجرية، وكل مخلوقات الله تسبجه حتى الجمادات قال تعالى: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء من الآية:44].



-اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راضي عنا وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم من سره أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره، فليصل رحمه ” رواه البخاري، وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم.

-اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين، وأغننا من الفقر ” رواه مسلم -اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.

-اللّهُمّ زيّنّي فيه بالسّتر والعفاف واستُرني فيه بلباس القُنُوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمنّي فيه من كُلّ ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين.