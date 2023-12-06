لايق علي الزمالك اكتر.. الغندور يثير الجدل بمنشور عبر انستجرام

علق الإعلامي خالد الغندور علي مصير اللاعب أحمد عبد القادر نجم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"أحمد عبد القادر لايق على الزمالك أكتر يا ترى هيكون زمالكاوي الموسم الجاي ".

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي فيالجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر،في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلاً من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.





يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البثالتليفزيوني.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد،والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.