بالقراءة الأولى.. الكنيست الإسرائيلي يصادق على تعديل الميزانية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الكنيست صادق بالقراءة الأولى على الميزانية المعدلة وفق احتياجات الحرب لعام 2023.

وجاءت المصادقة ، على الميزانية المعدلة بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 53، بينهم الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس.

فيما تغيب وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت عن التصويت وقاطعه وزير الاقتصاد نير بركات.

وكان أعضاء كنيست من الليكود قد انتقدوا الميزانية المعدلة مؤخرًا، بسبب رصد مبالغ فيها، بحوالي 14 مليار شيكل، لأحزاب الائتلاف، وخاصة الحريدية، فيما طالبوا برصد ميزانية لصالح الحرب على غزة وإلغاء وزارات غير ضرورية.

ويمهد الانتهاء من الميزانية الطريق أمام ما يسمى بأموال الائتلاف، المجمدة حاليا، لتخصيصها لأولويات اليهود المتشددين ومستوطني الضفة الغربية، من بين آخرين.