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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اجتماع متوتر للغاية.. قرار إسرائيلي غير مسبوق خوفا من حزب الله

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن 80 ألف مستوطن يعيشون على بعد 9 كيلومترات من الحدود اللبنانية لن يعودوا إلى منازلهم حتى تتم استعادة الأمن في المنطقة.

وأضاف جالانت، بعد اجتماع متوتر للغاية مع رؤساء السلطات بشأن خط المواجهة على الحدود اللبنانية، أنه “يفضل التوصل إلى ترتيب سياسي دولي يضمن إزالة حزب الله عبر نهر الليطاني، استنادا إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701”.

وتابع قائلا: “إذا لم ينجح الخيار الأول، فإن دولة إسرائيل ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لإزالة حزب الله بالوسائل العسكرية”.

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