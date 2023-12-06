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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح معرضا للسلع الغذائية بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بافتتاح معرض السلع الغذائية بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة وذلك ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.  
واستكمل المحافظ الجولة بتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة الذي تم افتتاحه مؤخرًا، ضمن سلسلة من المنافذ والمعارض التي تم افتتاحها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار مبادرة "محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار"، وتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وخلال تفقده، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، والتنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع. 
والتقى الهجان، بعددٍ من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار، كما استمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين، مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات
وأكد محافظ القليوبية أن إجمالي عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمعا استهلاكيا و318 منفذا جمعيتي، بالإضافة إلى 21 منفذاً للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذاً ثابتاً ومتنقلا لتحيا مصر، بالإضافة إلى 49 منفذاً أهلياً تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية.

القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة مبادرة تخفيض الأسعار محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار

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