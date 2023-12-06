حزب الاتحاد يشارك في حملة التبرع بالدم بسوهاج لصالح أهالي غزة

شارك حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، في حملة التبرع بالدم بمحافظة سوهاج لصالح أهالينا في غزة، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشارك في الحملة، عامر أبو زيد، أمين عام الحزب بسوهاج وقطاع الصعيد، وأعضاء وكوادر الحزب بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار دعم الحزب للأشقاء الفلسطينيين، في مواجهة العدوان الذي يتعرضون له من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتنافى مع كل المعايير والقوانين الدولية والإنسانية.

وندد حزب الاتحاد، بالمجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرًا أنها إبادة جماعية تستهدف التطهير العرقي، ضمن خطة الاحتلال لتهجير الأشقاء.

وطالب الحزب من المجتمع الدولي، بضرورة التدخل لإقرار وقف فوري لإطلاق النار، وإعلاء مبدأ الإنسانية الغائب وسط تلك الحرب الوحشية التي بدأت رحاها بعد السابع من أكتوبر الماضي، والذي كان رد فعل طبيعي ومقدر لما يعانيه الأشقاء الفلسطينيين على مدار سنوات من الاحتلال الإسرائيلي.

أكد الحزب استمرار دعمه لمواقف الدولة المصرية، الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وإقامة دولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما يدعم الحزب موقف مصر الرافض للتهجير القسري.