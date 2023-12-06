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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير مقلق.. وزير المالية السعودي يتحدث عن العجز في ميزانية 2024

وزير المالية السعودي
وزير المالية السعودي

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، العجز في الميزانية غير مقلق لأنه مرتبط بإنفاق رأسمالي.

ولفت الجدعان إلى أن العجز حتى 2026 مقلق لو كان غير مخطط له، مضيفاً أنه نتيجة زيادة الإنفاق.

وأوضح وزير المالية السعودي، أن التضخم عالميًا سينتهي فوق 6% خلال 2023، مضيفاً أن لديهم اليوم برنامجًا مستدامًا للميزانية. 

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وأضاف وزير المالية السعودي أنه تمت السيطرة على التضخم بتثبيت سعر وقود السيارات.

وأكد وزير المالية السعودية أن لدى المملكة السعودية اليوم برنامجاً مستداماً للميزانية، مشيراً إلى أنه لا يوجد مزيد من الأعباء نتيجة زيادة الضرائب. 

وأوضح وزير المالية السعودي أنه سيتم خلق فرص عمل للمواطنين وسيرتفع دخل الأسرة.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد المملكة السعودية يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة جداً والجميع يشاهد ذلك من خلال مؤشرات "رؤية 2030" ومنها نمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات مختلفة.

وشدد وزير المالية السعودي على التأكيد على الالتزام بتنفيذ المشاريع والاستراتيجيات الممولة في "ميزانية 2024" بدقة.

وقال وزير المالية السعودي إن الناتج المحلي غير النفطي سيرتفع بحلول 2030 إلى 60 بالمائة.

وأكد وزير المالية السعودي أن الحكومة مستمرة في تطوير القطاعات العامة لتعزيز الاقتصاد المحلي.
 

ولفت الجدعان إلى أن اقتصاد السعودية استحدث أكثر من مليون وظيفة خلال عام 2023.

وقدّرت السعودية عجز الميزانية للعام 2024 عند 79 مليار ريال، الأربعاء، بحسب بيان صادر بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بحسب بنود الميزانية، تُقدّر الإيرادات بنحو 1.172 تريليون ريال، والمصروفات عند 1.251 تريليون ريال.

أرقام العجز تتفق مع توقعات البيان التمهيدي لميزانية عام 2024، الصادرة في أكتوبر، والتي توقعت تسجيل عجز 79 مليار ريال العام المقبل، بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه، قال ولي عهد ورئيس الوزراء السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، إن المملكة السعودية تمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة.  

وقال ولي العهد السعودي إن أرقام الميزانية تأتي داعمة ممكنة للعديد من البرامج والمبادرات لتعزيز البنية التحتية.

وأوضح  الأمير محمد بن سلمان آل سعود ميزانية 2024 تطور القطاعات الاقتصادية الواعدة، مضيفاً أنها ستعزز جذب الاستثمارات للمملكة السعودية.

وقال ولي العهد السعودي إن ميزانية 2024 تسعى لرفع نسبة المحتوى المحلي، كما أنها تسعى لرفع الصادرات غير النفطية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى أن الميزانية تأتي داعمة ممكنة للعديد من البرامج والمبادرات لتعزيز البنية التحتية، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة في ميزانية 2024 بتعزيز النمو.

 ولي العهد السعودي :عدد السعوديين بسوق العمل ارتفع إلى 2.3 مليون

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن عدد السعوديين بسوق العمل ارتفع إلى 2.3 مليون، مؤكداً  على أنه يتم العمل على رفع الناتج المحلي بـ 3 أضعاف.  

وأكد ولي العهد السعودي أن الحكومة تبني قطاع رياضة فعال من خلال مشروع الاستثمار، مشيراً إلى الاعتزام تطوير قطاع الصناعة بتنويع قاعدة صناعية.

كما أكد ولي العهد السعودية أن المملكة حريصة على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد.

وقال  الأمير محمد بن سلمان آل سعود أن الحكومة مستمرة بزيادة جاذبية الاقتصاد للمستثمرين.

وقدرت السعودية تقدر المصروفات بـ 1.25 مليار ريال سعودي لعام 2024. 

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