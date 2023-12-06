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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متوازنة جداً.. وزير المالية السعودي يعلق على إصدار ميزانية 2024

صدى البلد

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد المملكة السعودية يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة جداً والجميع يشاهد ذلك من خلال مؤشرات "رؤية 2030" ومنها نمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات مختلفة.

وشدد وزير المالية السعودي على التأكيد على الالتزام بتنفيذ المشاريع والاستراتيجيات الممولة في "ميزانية 2024" بدقة.

وقال وزير المالية السعودي أن الناتج المحلي غير النفطي سيرتفع بحلول 2030 إلى 60 بالمائة.

وأكد وزير المالية السعودي على أن الحكومة مستمرة في تطوير القطاعات العامة لتعزيز الاقتصاد المحلي.
 

ولفت الجدعان إلى أن اقتصاد السعودية استحدث أكثر من مليون وظيفة خلال عام 2023.

وقدّرت السعودية عجز الميزانية للعام 2024 عند 79 مليار ريال، الأربعاء، بحسب بيان صادر بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بحسب بنود الميزانية، تُقدّر الإيرادات بنحو 1.172 تريليون ريال، والمصروفات عند 1.251 تريليون ريال.

أرقام العجز تتفق مع توقعات البيان التمهيدي لميزانية عام 2024، الصادرة في أكتوبر، والتي توقعت تسجيل عجز 79 مليار ريال العام المقبل، بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال ولي عهد ورئيس الوزراء السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الأربعاء، إن المملكة السعودية تمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة.  

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء لإقرار ميزانية 2024.

وقال ولي العهد السعودي إن أرقام الميزانية تأتي داعمة ممكنة للعديد من البرامج والمبادرات لتعزيز البنية التحتية.

وأوضح  الأمير محمد بن سلمان آل سعود ميزانية 2024 تطور القطاعات الاقتصادية الواعدة، مضيفاً انها ستعزز جذب الاستثمارات للمملكة السعودية.

وقال ولي العهد السعودي إن ميزانية 2024 تسعى لرفع نسبة المحتوى المحلي، كما أنها تسعى لرفع الصادرات غير النفطية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى أن الميزانية تأتي داعمة ممكنة للعديد من البرامج والمبادرات لتعزيز البنية التحتية، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة في ميزانية 2024 بتعزيز النمو.

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن عدد السعوديين بسوق العمل ارتفع إلى 2.3 مليون، مؤكداً  على أنه يتم العمل على رفع الناتج المحلي بـ 3 أضعاف.  

وأكد ولي العهد السعودي أن الحكومة تبني قطاع رياضة فعال من خلال مشروع الاستثمار، مشيراً إلى الاعتزام تطوير قطاع الصناعة بتنويع قاعدة صناعية.

كما أكد ولي العهد السعودية أن المملكة حريصة على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد.

وقال  الأمير محمد بن سلمان آل سعود أن الحكومة مستمرة بزيادة جاذبية الاقتصاد للمستثمرين.

وقدرت السعودية تقدر المصروفات بـ 1.25 مليار ريـال سعودي لعام 2024.

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