الرئيس الروسي يصل الرياض في زيارة رسمية للسعودية



وصل منذ قليل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة السعودية الرياض، لإجراء محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ويزور بوتين الإمارات والسعودية في جولة خارجية نادرة، حيث سيجري أيضًا محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تتناول النفط وأوبك+ والصراعين في غزة وأوكرانيا.

وكان بوتين وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن الاجتماع الأولي سيضم وفدي الرئيسين، وستتبعه محادثات بين الزعيمين بشكل فردي.

وبعد الانتهاء من جدول أعماله في أبو ظبي، قال أوشاكوف إن بوتين سيواصل طريقه إلى الرياض في نفس اليوم، حيث من المقرر أن يجري هناك محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.