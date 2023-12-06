عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاتب أمريكي: بايدن نادم لدعمه لنتنياهو.. وعليه حل الأزمة قبل فوات الأوان

صدى البلد

ناقش الكاتب الأمريكي سيمون تيسدال، في مقال له في الجارديان البريطانية، الوضع المتصاعد في غزة ويؤكد على المعضلة التي يواجهها الرئيس جو بايدن في التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

يؤكد تيسدال أن دعم بايدن القوي في البداية لنتنياهو خلال الصراع مع حماس؛ أثار المخاوف، خاصة مع تفاقم الوضع في غزة.

يرى الكاتب أن نتنياهو، مدفوع بمصالح شخصية وسياسية، ينتهج حربا مدمرة تهدد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط برمته. 

ينتقد تيسدال تصرفات نتنياهو، بما في ذلك القصف بعد الهدنة والغزو البري لجنوب غزة، ويتهمه بإعطاء الأولوية لبقائه السياسي على رفاهية بلاده.

دعا تيسدال الرئيس بايدن إلى اتخاذ موقف أكثر حزما، وحثه على رسم خط واضح ضد تصرفات نتنياهو. ويشير المؤلف إلى أن بايدن يحتاج إلى أن يكون أقل تعاطفا وأكثر حسما، مع التركيز على التكاليف الملموسة المحتملة، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات أمريكية. 

يدعو تيسدال أيضًا إلى التواصل المباشر مع الجمهور الإسرائيلي ويدعم فكرة تدخل بايدن شخصيًا في الوضع.

يرى كاتب المقال أنه يجب على الرئيس بايدن معالجة مشكلة نتنياهو بشكل عاجل لمنع وقوع المزيد من الضحايا في غزة، واحتواء تصعيد الصراع، والمساهمة في آفاق السلام الدائم في المنطقة.

غزة بايدن نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

ترشيحاتنا

زخم الحرب .. بايدن يكشف عن منح الكونجرس أعظم هدية لـ بوتين

القائمة الرسمية لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

بايدن: لن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا

انحراف واصطدام بكوبري| القصة الكاملة لحادث سفينة قناة السويس.. أول صور وحقيقة تعطل المجرى الملاحي

مصر ترد بقوة على المتجارين بدورها في غزة.. إداخال 2312 شاحنة للقطاع

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب التسمم والعجز الجنسي.. طبيبة تحذر من استخدام حلل الجرانيت والسيراميك

أقمار صناعية وطائرات عسكرية في جناح شركة إيرباص بمعرض إيديكس 2023.. صور

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

فيديو

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ