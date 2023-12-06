كاتب أمريكي: بايدن نادم لدعمه لنتنياهو.. وعليه حل الأزمة قبل فوات الأوان

ناقش الكاتب الأمريكي سيمون تيسدال، في مقال له في الجارديان البريطانية، الوضع المتصاعد في غزة ويؤكد على المعضلة التي يواجهها الرئيس جو بايدن في التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يؤكد تيسدال أن دعم بايدن القوي في البداية لنتنياهو خلال الصراع مع حماس؛ أثار المخاوف، خاصة مع تفاقم الوضع في غزة.

يرى الكاتب أن نتنياهو، مدفوع بمصالح شخصية وسياسية، ينتهج حربا مدمرة تهدد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط برمته.

ينتقد تيسدال تصرفات نتنياهو، بما في ذلك القصف بعد الهدنة والغزو البري لجنوب غزة، ويتهمه بإعطاء الأولوية لبقائه السياسي على رفاهية بلاده.

دعا تيسدال الرئيس بايدن إلى اتخاذ موقف أكثر حزما، وحثه على رسم خط واضح ضد تصرفات نتنياهو. ويشير المؤلف إلى أن بايدن يحتاج إلى أن يكون أقل تعاطفا وأكثر حسما، مع التركيز على التكاليف الملموسة المحتملة، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات أمريكية.

يدعو تيسدال أيضًا إلى التواصل المباشر مع الجمهور الإسرائيلي ويدعم فكرة تدخل بايدن شخصيًا في الوضع.

يرى كاتب المقال أنه يجب على الرئيس بايدن معالجة مشكلة نتنياهو بشكل عاجل لمنع وقوع المزيد من الضحايا في غزة، واحتواء تصعيد الصراع، والمساهمة في آفاق السلام الدائم في المنطقة.