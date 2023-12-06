وظائف خالية بـ سكك حديد مصر .. قدم الأن

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية التقديم في الوظيفة الخالية لرئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات نائب نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويقدم موقع صدي البلد كيفية التقديم والشروط والاوراق المطلوبة، للوظيفة الخالية لرئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات نائب نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظيفة الخالية

أن يتم تقديم بيان الحالة معتمد موضحاً به الاتي:-

الدورات التدريبية العلاوات التشجيعية خطابات الشكر والتقدير التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم تقديم عدد ( 6 ) صور شخصية مقاس 4×6 حديثة. تقديم بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك. لشغل الوظيفة الخالية يجب تقديم مقترحات التطوير طبقا للنموذج المرفق + إضافته على أسطوانة مدمجة CD. تقديم صحيفة الحالة الجنائية + خطاب بتحليل المخدرات من مركز السموم أو أي مستشفي حكومي. تقديم خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية. تقديم عدد (1) صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر. عدد (1) صورة من بطاقة الرقم القومي.

كيفية التقديم في الوظيفة الخالية

بتقدم طلب شغل الوظيفة الخالية وتسليم المستندات المطلوبة باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، في بمبنى محطة القاهرة- الدور الثانى – ميدان رمسيس على أن يتم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة، و التقديم ينتهي في يوم 21 من شهر سبتمبر القادم

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