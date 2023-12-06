بسبب فيروس كورونا .. الكوريون الشماليون يتضورون جوعًا وسط إجراءات العزل

ادعى أحد المنشقين الأخيرين من كوريا الشمالية أن المواطنين في الدولة المعزولة ماتوا جوعًا خلال جائحة كوفيد-19. كما قام المنشق -الذي تم تعريفه باسم كيم- بتفصيل عملية إعدام رجل بسبب استماعه إلى الموسيقى الكورية الجنوبية.

ووفقا لصنداي تايمز، القصة، إذا كانت دقيقة، تشير إلى أن نقص الغذاء في أجزاء معينة من كوريا الشمالية كان أكثر حدة مما كان متوقعًا من قبل.

وروى كيم، الذي هرب مع ثمانية من أفراد أسرته في مايو، الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى كوريا الجنوبية على متن قارب.. وفي حديثه لـ"بي بي سي"، وصف كيف قامت السلطات، في ظل قلقها من انتشار الفيروس، بعزل المجتمعات التي يشتبه في وجود حالة واحدة منها، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء.

وفقا لكيم، أصبحت التقارير عن حالات المجاعة شائعة بشكل متزايد. وروى حالات تم فيها الإبلاغ عن أن الناس في مناطق معينة ماتوا جوعاً. وفي فبراير، سمع عن زوجين مسنين أكلت الفئران جثتيهما جزئياً بعد أن استسلما للمجاعة.

ذكر كيم أيضًا مزارعين توفيا بسبب الجوع في أبريل، لعدم تمكنهما من تلبية حصتهما الغذائية بعد فشل الحصاد، مما أدى إلى مصادرة السلطات لمخزونهما الشخصي.

تسلط رواية المنشق الضوء على الوضع المزري في جيوب كوريا الشمالية، حيث أدى الوباء إلى تفاقم التحديات القائمة في الإمدادات الغذائية. وقد واجهت وكالات المعونة الدولية عقبات في تقديم المساعدة للبلاد، مما أدى إلى نقص المعلومات الموثوقة حول حجم الأزمة الغذائية. وتعتمد كوريا الشمالية بشكل كبير على الواردات لإمداداتها الغذائية، والتي تعطلت بشدة خلال الوباء.

تسلط رواية كيم الضوء أيضًا على التطبيق الوحشي للقوانين التي تستهدف "السلوك المعادي للمجتمع" والواردات الثقافية من كوريا الجنوبية. وكشف عن إعدام رجل يبلغ من العمر 22 عامًا علنًا بسبب استماعه لأغاني كورية جنوبية ومشاركتها مع الأصدقاء، مؤكدا على شدة حملة القمع.

يسلط هروب المنشق، الذي يشمل زوجته وأطفاله وأفراد آخرين من أسرته، الضوء على الصعوبة المتزايدة التي تواجه مغادرة كوريا الشمالية. أفادت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية عن ارتفاع في عدد المنشقين، حيث وصل 139 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بانخفاض كبير في عام 2022.