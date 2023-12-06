عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب فيروس كورونا .. الكوريون الشماليون يتضورون جوعًا وسط إجراءات العزل

صدى البلد

ادعى أحد المنشقين الأخيرين من كوريا الشمالية أن المواطنين في الدولة المعزولة ماتوا جوعًا خلال جائحة كوفيد-19. كما قام المنشق -الذي تم تعريفه باسم كيم- بتفصيل عملية إعدام رجل بسبب استماعه إلى الموسيقى الكورية الجنوبية.

 

ووفقا لصنداي تايمز، القصة، إذا كانت دقيقة، تشير إلى أن نقص الغذاء في أجزاء معينة من كوريا الشمالية كان أكثر حدة مما كان متوقعًا من قبل.

 

وروى كيم، الذي هرب مع ثمانية من أفراد أسرته في مايو، الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى كوريا الجنوبية على متن قارب.. وفي حديثه لـ"بي بي سي"، وصف كيف قامت السلطات، في ظل قلقها من انتشار الفيروس، بعزل المجتمعات التي يشتبه في وجود حالة واحدة منها، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء.

 

وفقا لكيم، أصبحت التقارير عن حالات المجاعة شائعة بشكل متزايد. وروى حالات تم فيها الإبلاغ عن أن الناس في مناطق معينة ماتوا جوعاً. وفي فبراير، سمع عن زوجين مسنين أكلت الفئران جثتيهما جزئياً بعد أن استسلما للمجاعة. 

 

ذكر كيم أيضًا مزارعين توفيا بسبب الجوع في أبريل، لعدم تمكنهما من تلبية حصتهما الغذائية بعد فشل الحصاد، مما أدى إلى مصادرة السلطات لمخزونهما الشخصي.

 

تسلط رواية المنشق الضوء على الوضع المزري في جيوب كوريا الشمالية، حيث أدى الوباء إلى تفاقم التحديات القائمة في الإمدادات الغذائية. وقد واجهت وكالات المعونة الدولية عقبات في تقديم المساعدة للبلاد، مما أدى إلى نقص المعلومات الموثوقة حول حجم الأزمة الغذائية. وتعتمد كوريا الشمالية بشكل كبير على الواردات لإمداداتها الغذائية، والتي تعطلت بشدة خلال الوباء.

 

تسلط رواية كيم الضوء أيضًا على التطبيق الوحشي للقوانين التي تستهدف "السلوك المعادي للمجتمع" والواردات الثقافية من كوريا الجنوبية. وكشف عن إعدام رجل يبلغ من العمر 22 عامًا علنًا بسبب استماعه لأغاني كورية جنوبية ومشاركتها مع الأصدقاء، مؤكدا على شدة حملة القمع.

 

يسلط هروب المنشق، الذي يشمل زوجته وأطفاله وأفراد آخرين من أسرته، الضوء على الصعوبة المتزايدة التي تواجه مغادرة كوريا الشمالية. أفادت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية عن ارتفاع في عدد المنشقين، حيث وصل 139 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بانخفاض كبير في عام 2022. 

 

كوريا الشمالية ماتوا جوعا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

ترشيحاتنا

ركعتان لمغفرة جميع ذنوب العام.. أمامك فرصة لمحو المعاصي في دقيقتين

زخم الحرب .. بايدن يكشف عن منح الكونجرس أعظم هدية لـ بوتين

القائمة الرسمية لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

بايدن: لن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا

انحراف واصطدام بكوبري| القصة الكاملة لحادث سفينة قناة السويس.. أول صور وحقيقة تعطل المجرى الملاحي

مصر ترد بقوة على المتجارين بدورها في غزة.. إداخال 2312 شاحنة للقطاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب التسمم والعجز الجنسي.. طبيبة تحذر من استخدام حلل الجرانيت والسيراميك

أقمار صناعية وطائرات عسكرية في جناح شركة إيرباص بمعرض إيديكس 2023.. صور

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

فيديو

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ