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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تعاون علمي بين جامعتي الأزهر والوسطية اليمنية

رئيس جامعة الوسطية
رئيس جامعة الوسطية اليمنية

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس، رئيس جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية بحضرموت بالجمهورية اليمنية؛ لبحث آفاق التعاون العلمي مع جامعة الأزهر.

رئيس جامعة الوسطية اليمنية يزور جامعة الأزهر لمناقشة آفاق التعاون العلمي

تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالدكتور العيدروس، مؤكدًا حرص جامعة الأزهر الشريف على مد يد العون والتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في العالم.

من جانبه وجه الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس، رئيس جامعة الوسطية اليمنية، الشكر والتقدير للأزهر الشريف وإمامه الأكبر؛ لجهوده المخلصة في نشر الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف من خلال الطلاب الوافدين الذين يدرسون في الأزهر الشريف، ثم يعودون إلى بلادهم ليصبحوا سفراء للأزهر الشريف في بلادهم.

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مدير جامعة الخرطوم: الأزهر الشريف قبلة الوسطية ومنارة العلماء على مر التاريخ

وطالب رئيس جامعة الوسطية بالتعاون مع جامعة الازهر، سواء في مرحلتي الإجازة العالية أو الدراسات العليا، والإفادة من الخبرات العلمية الكثيرة، إضافة إلى الإفادة من المناهج الدراسية الوسطية المعتدلة التي يتميز بها الأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الدايم، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، والدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الأسبق، والأستاذ نبيل حامد،  مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة.

مدير جامعة الخرطوم: الأزهر الشريف قبلة الوسطية ومنارة العلماء على مَرِّ التاريخ

أشاد الدكتور عماد الدين الأمين الطاهر، مدير جامعة الخرطوم، بجهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قبلة الوسطية ومنارة العلماء على مر التاريخ؛ جاء ذلك خلال زيارته لجامعة الأزهر ولقائه فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ بهدف التعاون والإفادة من خبرات جامعة الأزهر العريقة في جميع المجالات العلمية، يرافقه الدكتور محمد أحمد علي الشيخ، مدير جامعة الخرطوم الأسبق، والدكتور مرتضى علي عثمان، الملحق الثقافي لسفارة جمهورية السودان في القاهرة.

من ناحيته رحب فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بمدير جامعة الخرطوم والمرافقين له، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر لا تدخر وسعًا في مد يد العون والتعاون مع جميع الجامعات والمؤسسات التعليمية في إطار الضوابط المنظمة لذلك، ووجه فضيلته إلى دراسة أطر التعاون المختلفة بين جامعتي: الأزهر، والخرطوم بعد استيفاء الضوابط المنظمة لذلك التعاون.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين القاهرة، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة، والأستاذ نبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة.

الأزهر جامعة الأزهر رئيس جامعة الوسطية اليمنية الدكتور سلامة داود نشر الوسطية والاعتدال

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