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رئيس التحرير
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ديني

مدير جامعة الخرطوم: الأزهر الشريف قبلة الوسطية ومنارة العلماء على مر التاريخ

مدير جامعة الخرطوم
مدير جامعة الخرطوم

أشاد الدكتور عماد الدين الأمين الطاهر، مدير جامعة الخرطوم، بجهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قبلة الوسطية ومنارة العلماء على مر التاريخ.

مدير جامعة الخرطوم: الأزهر الشريف قبلة الوسطية ومنارة العلماء على مَرِّ التاريخ

 جاء ذلك خلال زيارته لجامعة الأزهر ولقائه الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ بهدف التعاون والإفادة من خبرات جامعة الأزهر العريقة في جميع المجالات العلمية، يرافقه الدكتور محمد أحمد علي الشيخ، مدير جامعة الخرطوم الأسبق، والدكتور مرتضى علي عثمان، الملحق الثقافي لسفارة جمهورية السودان في القاهرة.

من جهته، رحب فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بمدير جامعة الخرطوم والمرافقين له، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر لا تدخر وسعًا في مد يد العون والتعاون مع جميع الجامعات والمؤسسات التعليمية في إطار الضوابط المنظمة لذلك، ووجه فضيلته إلى دراسة أطر التعاون المختلفة بين جامعتي: الأزهر، والخرطوم بعد استيفاء الضوابط المنظمة لذلك التعاون.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين القاهرة، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة، والأستاذ نبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة.

مرصد الأزهر يستقبل الرئيس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية في بورما

رئيس جامعة الأزهر يلتقي بنائب قائد القوات الجوية الباكستاني

مرصد الأزهر يستقبل الرئيس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية في بورما

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اليوم الأربعاء، الشيخ أمير نور الدين ابن الشيخ نظام الدين الرئيس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية في بورما، والوفد المرافق له؛ بهدف متابعة التعاون الثنائي في مجال الشئون الدينية وجهود مواجهة التطرف.

واستعرض مشرفو المرصد الجهود المبذولة في هذا الشأن من بحوث ودراسات تناقش مختلف القضايا ذات الصلة بالتطرف مثل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببعض المجتمعات التي تعاني من الإرهاب في العالم، إلى جانب الأنشطة التفاعلية التي ينظمها المرصد دوريًّا لشباب الجامعات وطلاب المدارس فضلًا عن مشاركاته الخارجية بالندوات والاجتماعات الدولية الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة لمواجهة الفكر المتطرف المتنامي في العالم والذي ينذر بمزيد من المواجهات بين أبناء الوطن الواحد بعدد من المجتمعات.

وفي أثناء تفقد الشيخ أمير نور الدين والوفد المرافق له لوحدات المرصد البالغ عددها (13) وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، تعرف على آلية رصد الباحثين لأنشطة التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب أحدث الإصدارات التي سلطت الضوء على عدد من القضايا المتنوعة بخلاف قضية التطرف، مثل اللاجئين، وخطاب الكراهية، فضلًا عن التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد في إطار متابعتهم ودراستهم لتلك القضايا.

وأعرب الرئيس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية في بورما عن تقديره للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، عبر هيئاته ومنها مرصد الأزهر لمواجهة خطاب الكراهية والأفكار المتطرفة التي تؤجج العنف والإرهاب في العالم.

الأزهر قبلة الوسطية ومنارة العلماء الدكتور عماد الدين الأمين جامعة الخرطوم المركز الإسلامي الدولي للدراسات مرصد الأزهر مجمع البحوث الاسلامية

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