رسميًا.. ننشر أسماء المُستبعدين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قوائم الأندية السبعة المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 رسميًا، والتى ستنطلق رسميًا في 12 ديسمبر الجاري، فيما تُقام المباراة النهائية بعد ذلك بعشرة أيام، بما في ذلك قائمة الأهلي ممثل أفريقيا.

وتم استبعاد كل من أحمد عبد القادر وصلاح محسن ومحمود متولي ومحمد الضوي كريستو، وكريم نيدفيد.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

وقال الاتحاد الدولى إن الأهلي الحامل للطموحات العربية، فيحوي ضمن صفوفه على مجموعة من النجوم الذين تألقوا عالميًا، مثل محمد الشناوي، وحسين الشحات، وكهربا، وأفشة، كما سيعزز المحترفين أنتونتي موديست، وبيرسي تاو من آمال الفريق أيضًا.