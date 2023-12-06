وسط الأزمة الإنسانية|الأمم المتحدة تؤكد حدوث أعمال نهب بمركز توزيع المساعدات بخان يونس

قامت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالتحقق من تقارير عن أعمال نهب في أحد مراكز التوزيع التابعة لها في خان يونس.

ويشير هذا التأكيد إلى انهيار مقلق في النظام المدني ويسلط الضوء على الضغط الهائل على المجتمعات في المنطقة بسبب الغارات الإسرائيلية التي تجعل الحياة مستحيلة في غزة.

واعترفت الأونروا بخطورة الوضع، قائلة إن "الناس خائفون ويائسون" مع تصاعد التوترات.. وأدى النزوح الجماعي للأفراد من المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة باتجاه الحدود المصرية إلى تفاقم الضغط على المجتمعات المحلية. إن الأفراد النازحين الذين يصلون إلى مرافق الأونروا في رفح يستنزفون الموارد الموجودة، مما يخلق أزمة إنسانية وخيمة.

وشددت الأونروا على أن "الاحتياجات ضخمة، وكميات إمدادات الإغاثة غير كافية على الإطلاق". وتواجه المنظمة تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص المساحة، وتقييد الوصول، والمخاوف المتعلقة بالسلامة، مما يعيق قدرتها على توفير المأوى المناسب والمساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة.

من أجل التخطيط بكفاءة لتوزيع المساعدات على الملاجئ وخارجها، تعتمد الأونروا على تلقي وتخزين المواد الأساسية بانتظام. وفندت الهيئة الادعاءات بأنها تحتجز البضائع عن الأهالي، مؤكدة أن هذه الاتهامات باطلة ومخادعة وغير مفيدة. وأوضحت أن أي وكالة مساعدات، بما في ذلك الأونروا، تتطلب العمليات اللازمة للتخزين والفرز والتوزيع والتجديد لضمان المساعدة الفعالة للمحتاجين.