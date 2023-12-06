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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة السبع تحذر إيران من دعم حزب الله والحوثيين

صدى البلد

أعرب زعماء الدول أعضاء مجموعة السبع (G7) عن قلقهم إزاء تدهور الأزمة الإنسانية في غزة وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس.

 وشدد زعماء مجموعة السبع، في بيان مشترك اليوم، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وجاء في البيان: "هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ونحن ندعم ونشجع المزيد من التوقفات الإنسانية لتمكين ذلك". 

وأضاف البيان أن الدعوة إلى هدنة إنسانية تعكس قلق المجتمع الدولي المتزايد بشأن تأثير الصراع على السكان المدنيين.

كما دعا زعماء مجموعة السبع إيران إلى الامتناع عن تقديم الدعم ليس فقط لحماس ولكن أيضًا لحزب الله والمسلحين الحوثيين في المنطقة. 

على جانب آخر أبلغت الأمم المتحدة عن وجود تحديات في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب الأعمال العدائية المكثفة. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن 100 شاحنة مساعدات محملة بالإمدادات الإنسانية و69 ألف لتر من الوقود فقط دخلت غزة من مصر يوم الاثنين الماضي. وهذا أقل بكثير من المتوسط اليومي الذي لوحظ خلال الهدنة الإنسانية في الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر، مما يؤكد بشكل أكبر على الحاجة الماسة لزيادة إمكانية إيصال المساعدات إلى السكان المتضررين.

زعماء مجموعة السبع غزة 50 ألف حامل في غزة

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