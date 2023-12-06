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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسماعيل هنية: بدء مفاوضات جديدة لتبادل الرهائن مرهون بوقف العدوان على غزة

اسماعيل هنية
اسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن الحركة أكدت أنها أنهت مرحلة تسليم الأطفال والنساء، وأن الدخول في مفاوضات جديدة لتبادل الرهائن مرهون بوقف كامل للعدوان على قطاع غزة.

وشدد على أن الحركة لن تدخل في أي مفاوضات في ظل إطلاق النار، والمجازر والمذابح وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، فعندما يتوقف العدوان وإطلاق النار سنكون مستعدين لاستئناف المفاوضات لتبادل جميع الأسرى والوصول لصفقة شاملة.

وأضاف هنية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج ملف اليوم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التسوية الشاملة مرتبطة بموضوع الأسرى وإنهاء الحصار عن القطاع والمسار السياسي للشعب الفلسطيني، الذي يريد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وفق حق تقرير المصير والقرارات الدولية ذات الصلة.

 

قوات الاحتلال 

وأكد أنه إذا أوقف الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نار بشكل كامل وتام وانسحبت قوات الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، يمكن ساعتها التفاوض، عبر أشقائنا في مصر وفي قطر، لكن لا يمكن التفاوض تحت النار.

إطلاق النار التسوية الشاملة القاهرة الإخبارية المكتب السياسي لحركة حماس حركة حماس

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