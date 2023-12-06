مران الزمالك.. محمد عبد الشافي يشارك في التدريبات استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له أمس لعلاج الإرهاق العضلي.

وشارك عبد الشافي في جميع فقرات المران اليوم سواء البدنية والتأهيلية بجانب الخططية و التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.