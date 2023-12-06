بايدن يؤكد قوة الديمقراطيين ضد ترامب.. 50 منهم يستطيعون هزيمته

أعرب الرئيس جو بايدن عن ثقته في قدرة العديد من الديمقراطيين على هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أنه أكد أنه يقف كمنافس هائل لمنع الرئيس السابق من العودة إلى البيت الأبيض.

في حديثه للصحافيين، قال بايدن "50 من الديمقراطيون على الأرجح"، عند سؤاله عن قدرة الديمقراطيين الآخرين على هزيمة ترامب، مؤكدا أنه ليس المرشح الوحيد القادر على تحقيق النصر.

جاءت هذه التصريحات من بايدن في أعقاب تصريحاته الأخيرة للمانحين، حيث أشار إلى أنه ربما لم يكن ليسعى لولاية ثانية لولا التهديد المتصور بعودة ترامب إلى السلطة. وشدد بايدن على أهمية منع ترامب من الفوز مرة أخرى، واصفا ذلك بأنه حاسم لرفاهية البلاد والدفاع عن القيم الديمقراطية.

يواجه الرئيس، البالغ من العمر 81 عامًا، مخاوف مستمرة من الناخبين بشأن عمره وقرار الترشح لإعادة انتخابه. ودافع حلفاء بايدن عن اختياره، مسلطين الضوء على هزيمته الناجحة لترامب في الانتخابات السابقة. ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن بايدن يتخلف عن ترامب في مباراة العودة المحتملة.

وفي معرض رده على المخاوف بشأن عمره، أقر بايدن قائلاً: "إذا لم يكن ترامب يترشح، فلست متأكداً من أنني سأترشح". وأشار إلى ضرورة منع عودة ترامب إلى السلطة كقوة دافعة وراء قراره، مشددًا على المخاطر التي تواجه البلاد.

تشكلت رحلة بايدن السياسية بعد توقف الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من خلال معارضته لقيادة ترامب، مستوحاة بشكل خاص من التجمع القومي الأبيض لعام 2017 في شارلوتسفيل. وعلى الرغم من مواجهة الشكوك والتحديات في استطلاعات الرأي، يظل بايدن مصمما على إحباط عودة ترامب السياسية.

قلل السيناتور السابق دوج جونز، الذي يدعم حملة بايدن، من أهمية تعليقات الرئيس، مشيرًا إلى أن النظر في المعارضين المحتملين هو جانب روتيني من استراتيجية الحملة لكل مرشح. وشدد جونز على أن مثل هذه الاعتبارات جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار ولا ينبغي المبالغة فيها باعتبارها تطورًا جديرًا بالملاحظة.