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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار نتنياهو: تطويق منزل السنوار "انتصار رمزي" لإسرائيل

يحيى السنوار
يحيى السنوار

وصف مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح حديث لشبكة CNN، العملية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية لمحاصرة منزل زعيم حماس يحيى السنوار في غزة بأنها "انتصار رمزي" لإسرائيل. 

وشدد ريجيف، الذي أصبح متحدثا باسم الحكومة الإسرائيلية على قناة سي إن إن، على أهمية هذه الخطوة، قائلا إنها تمثل انتصارًا لإسرائيل ويتوقع انتصارًا ملموسًا في المستقبل القريب.

وأكد ريجيف أنها مسألة وقت فقط قبل أن يواجه يحيى السنوار، الذي تورط بشكل مباشر في "مذبـ حة 1200 إسرائيلي في 7 أكتوبر". ووصف حادثة 7 أكتوبر بأنها مجـ زرة وحشية، وعزا هذه الأفعال إلى السنوار.

وعندما سُئل عن التصويت الجاري في الكونجرس الأمريكي، حيث يستعد الجمهوريون لعرقلة حزمة الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 106 مليارات دولار، والتي تشمل أموالاً لإسرائيل ومساعدات إنسانية لغزة، شدد ريجيف على الترابط بين معركة إسرائيل ضد حماس ومصالح إسرائيل والولايات المتحدة. 

وقال ريجيف إن هزيمة حماس أمر بالغ الأهمية ليس فقط بالنسبة لإسرائيل بل للعالم الحر بأكمله، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة.

وختم حديثه بالتأكيد على أن انتصار إسرائيل على ما أسماه "البربرية" سيكون انتصارا لأمريكا، مشددا على ضرورة القضاء على هذا الشكل من التطرف ومنعه من تحقيق أي مظهر من مظاهر النجاح.

CNN مارك ريجيف نتنياهو

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