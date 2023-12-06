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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل تعرض مرسى علم إلى السيول

اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن منطقة مرسى علم تعرضت للأمطار التي أدت إلى سيل أدت لبعض الأضرار في الطرق في جانبي الطريق في بعض المناطق، موضحا أن هناك خطة طوارئ موضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات والمديريات، وتم فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل بشكل مؤقت. 

تفاصيل وقوع السيول في مرسى علم 

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه تم إعطاء تعليمات لإدارة المرور بإغلاق كافة الطرق المؤدية من وإلى مرسى علم، حتى لا يكون هناك أي سيارات موجودة على الطريق، حفاظا على حياة المواطنين، والتنسيق مع المحافظات المجاورة خاصة محافظة أسوان، حتى يتم تقييم الوضع والتعامل معه. 

وتابع، أن التعامل مع مياه السيل تم توجهيها للوادي المؤدي للبحر، وكان يوجد عدد من 4 لـ 5 تجمعات مياه محدودة داخل المدينة تم التعامل معه من خلال عربات شفط المياه، وانتهى آثار السيل في الواحدة ظهر اليوم، وتم إعادة فتح الطرق جزئيا، والعمل كان على مدار 24 ساعة للانتهاء من الطرق، موجها الشكر لمديرية أمن البحر الأحمر، وهيئة الطرق والكباري مع الصحة والإسعاف ليتم الانتهاء من القصة بشكل كامل. 

واستكمل، أن وزارة الموارد المائية قامت بجهود كبيرة من خلال برابخ تقوم بتوجيه المياه في اتجاه معين حتى لا تتجه ناحية المنازل، وهي ما أفادت المنطقة بشكل كبير، ولم تدخل السيول على أي مساكن أو أماكن سياحية. 

وواصل أن جزء كبير من السيول تم الاستفادة منه، إذ أن تم إنشاء كميات كبيرة من السدود بداية من الزعفرانة وحتى الحدود في حلايب وشلاتين. 

محافظ البحر الأحمر مرسى علم أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد

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