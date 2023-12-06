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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعارض بشدة المنطقة العازلة المقترحة داخل غزة

صدى البلد

في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة ستعارض بشدة أي منطقة عازلة مقترحة داخل قطاع غزة. 

 

شدد ميلر على أن مثل هذا الاقتراح من شأنه أن يتعارض مع الموقف الأمريكي، مشددًا على أنه لا ينبغي تقليص حجم القطاع الفلسطيني في أعقاب الصراع الحالي.

 

أوضح ميلر المبادئ التوجيهية التي تلتزم بها واشنطن فيما يتعلق بمستقبل غزة، مشيراً بشكل لا لبس فيه إلى أن أي تقليص في المنطقة المكتظة بالسكان يشكل نقطة معارضة للحكومة الأمريكية. 

 

أوضح أنه إذا أقيمت منطقة عازلة مقترحة داخل غزة، فسيُنظر إليها على أنها انتهاك لهذا المبدأ وستواجه معارضة قوية من الولايات المتحدة.

 

ومع ذلك، عندما سئل عن إمكانية إنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي الإسرائيلية، امتنع ميلر عن التعليق، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تقع ضمن صلاحيات الحكومة الإسرائيلية.

 

وفي معرض تسليطه الضوء على الحاجة إلى معالجة المخاوف الأمنية، أقر ميللر بإمكانية حدوث فترة انتقالية بعد انتهاء العمليات القتالية الكبرى. وشدد على أن أي مرحلة انتقالية من هذا القبيل يجب أن تكون مؤقتة لتجنب خلق "فراغ أمني".

 

يأتي سياق هذا التصريح من التقارير الأخيرة لوكالة رويترز، التي كشفت عن اتصالات إسرائيلية مع عدة دول عربية حول رغبتها في إنشاء منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود غزة.

 

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