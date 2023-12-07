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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بحضور 20 ألف..مسلم: حزبا مستقبل وطن وحماة الوطن الأكثر دعما للرئيس السيسي

محمود مسلم رئيس لجنة
محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ

قال الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ، إن حملة الإنتخابات الرئاسية عرضت بعص المحاور بحزب مستقبل وطن وتحدث أيضا الشباب عما حدث في مصر في العشرة سنوات.


وعدد مسلم خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذا المؤتمر ضم  نخبة من السياسية والرياضين والفنانين والشخصيات العامة وضم عدد كبير من الهيئات التتظمية بحزب مستقبل وطن المتفاعلين مع الجمهور بشكل كبير، كما ضم المؤتمر على المنصة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيسي والعميد وسام، والنائب احمد عبد الجواد اميين التنظيم، والاستاذ عماد خليل.

حزب مستقبل وطن وحماه وطن

وتابع: الكثير من الاحزاب تدعم الرئيس السيسي وابرزهم حزب مستقبل وطن وحماه وطن، لافتا الى ان اليوم شهد حشد كبير في قاعة استاد القاهرة في الصالة المغطاة وذلك بحضور أكثر من 20 ألف بالمؤتمر الختامي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.


واضاف، رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ، انه تم حضور عدد كبير من الشباب والنواب من حزب مستقبل وطن وتواجده اليوم بالقاعة وتم عرض الحملات للمرشحين، مؤكدا ان مشهد الانتخابات خارج مصر كان حضور لافت وقوي  ومختلف من المصريين لمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية وتقديرهم لما فعله الرئيس السيسي لمصر وأيضا لتعددية الناخبين.

مجلس الشيوخ حملة الإنتخابات الرئاسية حزب مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية حماة وطن محمود فوزى

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