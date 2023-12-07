مشوار بدأناه وهنكمله..مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية بطنطا|شاهد

شارك حزب مستقبل بالغربية، فى مؤتمر جماهيرى بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا، نظمه النائب ايهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، والمهندس أيمن حافظ عفره عضو مجلس القبائل العربية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية.



حضر المؤتمر النائب احمد حماد عضو مجلس الشيوخ، النائب سمير عيسى عضو مجلس النواب، النائب غباشي بدير عضو مجلس النواب، النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب، والإعلامي محسن داوود، والدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والكابتن ربيع ياسين، والكابتن جمال عبدالحميد، وآلاف المواطنين من أبناء محافظة الغربية من بينهم قيادات بحزب مستقبل وطن، وجمع غفير من الأهالي الذين أكدوا تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان "إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض الغربية.

وأكد الجميع الخروج بكثافة وجميع أبناء محافظة الغربية لصناديق الاقتراع خلال أيام الانتخابات الرئاسية، واختيارهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عن اقتناع تام، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.