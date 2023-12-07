مش عايزين نشوفها تاني.. رسالة قاسية من عبد الرحمن لوالدته

أكد عبد الرحمن الابن الأكبر للسيدة ياسمين، والتي أكدت أنه تم حرمانها من أولادها على يد طليقها، أن والده لم يقول لهم أي كلام سيء عن والدتهم، وأنه كان ينصحهم بمكالمة والدتهم للاطمئنان عليها ولكنها لم ترد عليهم.

وقال عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن والدي كان دائما يؤكد على ضرورة التواصل مع والدتنا، ولكنها هي التي تخلت عنه هو وأخوة.

أزاي بقا نكلمها ونرد عليها وإحنا ميتين

وتابع الابن الأكبر للسيدة ياسمين، أنه “أمي غلطت وأنا مش مسامحها، ومش عايزين نشوفها تاني، هي قالت علينا إن إحنا موتنا، أزاي بقا نكلمها ونرد عليها وإحنا ميتين"