بعض حوادث الطرق تحدث بسبب ظروف أستثنائية.. قريطم يوضح الأسباب

زيادة الطرق والتوسعات لا تكون خطر أو كثرة للحوادث

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، إن الناس كانت تشتكي من كثرة الكاميرات والردارات الموجودة على الطرق، مضيفاً أن بعض حوادث الطرق تحدث بسبب ظروف استثنائية.



وأضاف «قريطم» من خلال لقاءه بالإعلامي "شريف عامر" مقدم برنامج “يحدث في مصر” على قناة "mbc" أن الحوادث على الطرق قليلة وليست كثيرة، لأننا نحصر علمياً أعداد الحوادث على عدد السكان وعدد الحوادث والمركبات.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، إلى أن مع زيادة الطرق لا يوجد خطر أو كثرة للحوادث لأننا نضع الكاميرات والرادارات للسرعة ، لافتاً إلى أن بعض الحوادث تحدث كأستثناء مثل حوادث الشابورة.



