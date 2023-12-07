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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحت حماية الاحتلال.. اقتحام مستوطنين إسرائيلين باحات مسجد الأقصى

صدى البلد

قام عشرات المستوطنين الإسرائيلين، صباح اليوم الخميس، بإقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن الاقتحام يأتي تزامنا مع المسيرة الاستفزازية التي ينوي المستعمرون القيام بها هذه الليلة، والتي من المتوقع أن تنطلق من باب الخليل باتجاه باب العمود، وتخترق الحي الإسلامي بالبلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق.

وتشدد شرطة الاحتلال اجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، وتدقق في هويات المواطنين، في ظل إجراءات مشددة تفرضها على المصلين، إضافة إلى ملاحقتها للشباب الفلسطيني لمنعهم من الوصول إلى المسجد.

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