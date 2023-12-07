تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً رسمياً عاجلا للمديريات التعليمية، بشأن المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023/2024 “مراقبين ورؤساء اللجان”.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها لمديريات التربية والتعليم : إنه من خلال المتابعة الجادة والفعالة للأعداد التي تم تسجيلها، ومقارنتها بالأعداد المستهدفة، فقد تبين وجود ضعف شديد في نسبة التسجيل للمشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 ، بالمقارنة بالأعداد المستهدفة مما يدل على عدم تفعيل اسم مستخدم وكلمة مرور المرسلة والتي جعلت خصيصاً لتمكن من متابعة عملية التسجيل والتي تساهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التي تسعى فيها جميعاً بقدر الإمكان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه سيتم عرض معدلات ونسبة التسجيل للمشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 التي وصلت إليها كل مديرية على الوزير المعرفة ومدى تفعيل اسم مستخدم وكلمة مرور ، وكذلك مدى متابعة كل مديرية عملية التسجيل .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة للمديريات التعليمية، بشأن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2024 للمراقبين ورؤساء اللجان تمثلت في :

ان تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية فقط، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية مادامت تتوافر فيهم الشروط يتم التنبيه على كافة المستهدفين أن اختيار الرغبات هذا العام يقتصر على المحافظات التابعة لكل قطاع اسوة بالعام الماضي .

سوف يتم مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الميعاد المحدد بمعرفتكم مع العلم انه في حالة غلق الموقع الالكتروني الخاص بتحديث البيانات وطباعة استمارة الترشيح للأعمال سالفة الذكر لن يتم الالتفات إلى أي استمارة يدوية .

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط جديد على موقعها الرسمي على الإنترنت، يخص امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الرابط ، هو رابط الترشح للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “يمكن الآن لأعضاء هيئة التدريس في جامعة جميع المدارس ، الدخول على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 و تسجل البيانات من خلال الضغط على”:

https://thanwya-teach.emis.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسجيل البيانات على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، يكون باستخدام البريد المدرسي الموحد.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إنشاء الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية https://office365.emis.gov.egلمن يرغب فى إنشاء بريد موحد للتمكن من الدخول على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، لتسجيل استمارة المشاركة فى أعمال الامتحانات والترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة 2024.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، فيديو يوضح كيفية وخطوات التسجيل للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024.