خطف مراته مرتين.. حكاية غريبة وراء زواج الفنان عبد السلام النابلسي

قال الناقد الفني إلهامي سمير، إن الفنان عبد السلام النابلسي تزوج وهو على مشارف الستينات، مشيرا إلى أنه كان هناك رابط غريب بينه وبين الفنان فريد الأطرش، والذى كان بدوره يقول إن الزواج يعطل المسيرة الفنية.

وأضاف إلهامي سمير، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أنه عندما تم سؤال عبد السلام النابلسي عن سبب عدم زواجه قال هو الآخر مثلما قال فريد الأطرش، مؤكدا أنه لا يحب الأطفال لأنه بالنسبة له “هم” ومسئولية.

وتابع الناقد الفني إلهامي سمير: “وقال فى نفس الحوار إنه مفيش واحدة تستاهله، وعندما رجع إلى المنزل وجد متصلة تقول له إنها معجبة به جدا بحواره الذى قاله وعلقت على جملة إن مفيش واحدة تستاهله، وقالت له هناك بنات كثيرون ولكن أنت تقريبا اللي محدش هيفكر فيك، حتى تقابلا وقال لها تزوجيني ودي فرصتك ولا تضيعيها، وراح اتقدم ورفضت أسرتها بسبب فرق السن والديانة مختلفة وأنه فنان، وهو صمم ووجد فى النهاية أنه لا يوجد حل غير أنه يخطفها، وبالفعل قام بذلك وذهب لصديقه”.