عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطف مراته مرتين.. حكاية غريبة وراء زواج الفنان عبد السلام النابلسي

الفنان عبد السلام
الفنان عبد السلام النابلسي وزوجته

قال الناقد الفني إلهامي سمير، إن الفنان عبد السلام النابلسي تزوج وهو على مشارف الستينات، مشيرا إلى أنه كان هناك رابط غريب بينه وبين الفنان فريد الأطرش، والذى كان بدوره يقول إن الزواج يعطل المسيرة الفنية.

وأضاف إلهامي سمير، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أنه عندما تم سؤال عبد السلام النابلسي عن سبب عدم زواجه قال هو الآخر مثلما قال فريد الأطرش، مؤكدا أنه لا يحب الأطفال لأنه بالنسبة له “هم” ومسئولية.

وتابع  الناقد الفني إلهامي سمير: “وقال فى نفس الحوار إنه مفيش واحدة تستاهله، وعندما رجع إلى المنزل وجد متصلة تقول له إنها معجبة به جدا بحواره الذى قاله وعلقت على جملة إن مفيش واحدة تستاهله، وقالت له هناك بنات كثيرون ولكن أنت تقريبا اللي محدش هيفكر فيك، حتى تقابلا وقال لها تزوجيني ودي فرصتك ولا تضيعيها، وراح اتقدم ورفضت أسرتها بسبب فرق السن والديانة مختلفة وأنه فنان، وهو صمم ووجد فى النهاية أنه لا يوجد حل غير أنه يخطفها، وبالفعل قام بذلك وذهب لصديقه”.

الناقد الفني إلهامي سمير الفنان عبد السلام النابلسي عبد السلام النابلسي صباح البلد” إلهامي سمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

بسبب الحوثيين.. أمريكا تطالب إسرائيل بأمر عاجل

لعدة أسباب.. شوبير يبدي تخوفه من لقاء الأهلي وشباب بلوزداد

إبراهيم فايق يستنكر ما يحدث لـ كريم نيدفيد

ترشيحاتنا

ناقد رياضي: كولر يرفض رحيل «موديست» .. لهذا السبب

أول تعليق من فلسطين على تصريحات رئيس الوزراء البلجيكي بمنع دخول المستعمرين الإسرائيليين

هل يجوز وضع ميك أب خفيف أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة ؟

فرصة.. اشترِ BMW X5 بخصم 70%

الاحتلال يقيم الحواجز العسكرية أمام المسجد الأقصى وينفذ عمليات هدم بالضفة

أول راجمة صواريخ|وزير الإنتاج الحربي: استعنا بخبرات مصرية لإنتاج «رعد 200».. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

تصميم مختلف .. جنات تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ