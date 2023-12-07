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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في خانيونس

صدى البلد

أفاد المركز الإعلامي الفلسطيني، اليوم الخميس، أن هناك اشتباكات عنيفة تخوضها المقاومة الفلسطينية بمحاور التوغل الصهيوني في محافظة خانيونس.

أفادت شبكة القدس، في وقت سابق من اليوم، بأن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات على خانيونس.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال خمسة مواطنين بينهم ثلاثة عمال من قطاع غزة في بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لمراسل وكالة أنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسامة ربحي أبو شعيرة (40 عاما) من مخيم العزة، ومحمد رافت أبو سرور (23 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة عمال من قطاع غزة، في مخيم الدهيشة جنوبا.

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