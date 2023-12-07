جامعة أسيوط: نحرص على إتاحة الخدمات للطلاب ذوي الهمم

أكد رئيس جامعة أسيوط أحمد المنشاوى، على حرص الجامعة بإتاحة جميع الخدمات والتسهيلات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسخير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب في المجالات كافة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالصُم والبُكم، وأصحاب الهمم؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.



جاء ذلك اليوم /الخميس/ خلال تنظيم وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط لورشة عمل بعنوان "محو أمية لغة الإشارة"؛ برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.



وأشار الدكتور المنشاوى -خلال كلمته- إلى أهمية تعلٌم لغة الإشارة كلغة يتم من خلالها التواصل مع ذوي الهمم؛ لتشجيعهم على المزيد من التفاعل، والاندماج مع الآخرين، لافتا إلى حرص إدارة الجامعة على تبني مثل هذه الفعاليات؛ لإكساب الشباب الجامعي مهارات التواصل مع ذوي الهمم، وتقديم المساعدات لهم، وذلك في إطار الاهتمام بكافة فئات المجتمع؛ سعيًا منها لتسخير الدعم الكامل، والمساندة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.



وأوضح أن الورشة تستهدف الشباب الجامعي؛ لنشر الوعي لديهم بأهمية تعلم لغة الإشارة؛ لكونها إحدى أهم طرق التواصل بين ذوي الهمم، وأفراد المجتمع، موجهةً رسالة لأبنائها الطلاب ضرورة الإفادة من تلك المبادرات، وورش العمل؛ لتعلم كيفية التواصل مع ذوي الهمم بلغة الإشارة.