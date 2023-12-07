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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المصريون قادرون على تقديم صورة مُشرفة في الانتخابات الرئاسية تليق بوطنهم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إيمانه التام بقدرة الشعب المصري وجموع الناخبين، على تقديم صورة مشرفة في الانتخابات الرئاسية التعددية.. تليق بمصر وزعامتها الوطنية. قائلاً: إنه عرس إنتخابي واستحقاق دستوري وجب على الجميع المشاركة فيه.

وقال د. خضير في تصريحات صحفية له اليوم، إن الانتخابات الرئاسية 2024 لها أهمية خاصة جدًا مع تزايد التحديات السياسية والاستراتيجية والأمنية حول الوطن. مُردفًا: المصريون قادرون على إبهار العالم والرهان على استمرار الاستقرار والأمن.

وقال وكيل صحة الشيوخ، إنه واثق تمامًا ومعه ملايين المصريين من اكتساح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية، وذلك انطلاقا من إنجازات شاملة شملت كل مكان بالوطن وقدرة كبيرة على حماية الأمن القومي المصري. مضيفًا: هذه الانتخابات الرئاسية تختلف عن جميع الانتخابات التى شهدتها مصر لعدة اعتبارات فى مقدمتها الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التى يشهدها العالم بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.

ونوّه د. خضير، بموقف مصر خلال الحرب الراهنة على غزة، قائلا: انها اثبتت أن الرئيس السيسي زعيم قوي وقادر على حماية الوطن والتصدي لمخططات إسرائيل.

واختتم بالقول، إن الانتخابات الرئاسية فرصة للوطن، وعلى الجميع المشاركة بإيجابية في إطار الانتخاب الحر المباشر، وذلك للانطلاق للمستقبل.

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