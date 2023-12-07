الانتخابات الرئاسية.. الاستعلامات: غرفة عمليات لاستقبال استفسارات مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتسجيل 62 منظمة وجمعية من المجتمع المدني المصري يمثلها 22540 متابعا للانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة الوطنية لـ الانتخابات قامت بتسجيل 14 منظمة وجمعية أجنبية يمثلها 220 متابعا للانتخابات الرئاسية.

وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الاقتراع لاستقبال كل الاستفسارات من مراسلي مختلف وسائل الإعلام الأجنبية .

وتابعت الهيئة العامة للاستعلامات : سيتم الرد الفوري على جميع الأسئلة عبر قنوات الاتصال التي أبلغتها الهيئة لكل المراسلين بالتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.