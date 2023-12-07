تصنيف الاستدامة الإندونيسى لعام 2023 يصنف جنوب الوادى ضمن الجامعات الخضراء

قال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة صنفت ضمن الجامعات الخضراء والصديقة للبيئةـ وأدرجت بالمركز 979 على مستوى العالم في تصنيف UI Green Metric العالمي لعام 2023، وشمل التصنيف 1183 جامعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي شاركت فيه 1080 جامعة من مختلف دول العالم.

وأفاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن تصنيف Green Metric يقوم بقياس مدى مشاركة الجامعة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، ويعمل على ترتيب الجامعات وفقاً لتحقيقها أهداف التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.



من جانبه، أوضح الدكتور حمودة محمد، رئيس لجنة التصنيف بجامعة جنوب الوادى، بأن 26 جامعة مصرية ظهرت هذا العام مقارنة بـ17 جامعة مصرية العام الماضى، بهذا التصنيف.

وقال رئيس لجنة التصنيف، إن التصنيف يقيم البيئة الداخلية للحرم الجامعي كبيئة خضراء ومستدامة من خلال 6 معايير و39 مؤشراً لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على المواد من الطاقة والمياه والغذاء.

فيما قال الدكتور أحمد حسن، عضو لجنة التصنيف، إن هذا التصنيف يقوم على عدة معايير رئيسية هي البنية التحتية الخضراء والنمو الأخضر بالجامعة 15% والطاقة وتغير المناخ والحفاظ على استهلاك الطاقة بمباني الجامعة 21% ومساهمة الجامعة في تدوير النفايات 18% والحفاظ على استخدام المياه 10%.

وتابع حسن: “بالإضافة إلى معايير تقليل المركبات بالحرم الجامعي واستخدام الدراجات لتقليل نسبه الكربون والانبعاثات 18% ودعم البيئة التعليمية والبحثية المستدامة 18%، ويشمل كل معيار منها مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالتنمية المستدامة”.