رمضان عبد الرازق خطيبًا للجمعة غدًا من مسجد محمد علي بالقلعة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف بأداء خطبة الجمعة غدًا 8 ديسمبر 2023م بعنوان: "الإيجابية"، والتي سينقلها التلفزيون المصري من مسجد محمد علي بالقلعة بالقاهرة.

مفهوم الإيجابية

ومن جانبه قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة حددت موضوع: "الإيجابية" ليكون موضوعًا لخطبة الجمعة القادمة، وأن مفهوم الإيجابية الوطنية يعني التفاعل مع قضايا الوطن ، فديننا الحنيف قد علمنا الإيجابية في مختلف جوانب حياتنا ، وضرب لنا نبينا الكريم أعظم المثل في ذلك، وهو ما تجلى في سيرته العطرة بجميع جوانبها.

وأكد وزير الأوقاف أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وأن الإدلاء بالصوت أمانة، ومعنى صوتك أمانة يتطلب أمرين أولا: أن تؤدي هذه الأمانة، وهذا لا يتم إلا بالمشاركة، وثانيا: أن تعطي صوتك بتجرد وإخلاص لمن تراه الأكفأ والأقدر على تحمل الأمانة، فعلى كل منَّا أن يدرك أن صوته مؤثر في مصير وطنه من جهة وصورته الحضارية من جهة أخرى.