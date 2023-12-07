عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يواصل جولاته لمتابعة جاهزية لجان الانتخابات

كيف استعدت محافظة الغربية للانتخابات الرئاسية؟

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصلت محافظة الغربية استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10-11-12 ديسمبر الجاري، فتجوب الحملات التوعوية التي تم تدشينها جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ويواصل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشارك في مؤتمر جامعة طنطا

حيث استكمل محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي جولاته الميدانية بمتابعة تجهيز اللجان بمركز ومدينة المحلة الكبرى، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم. جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.
بدأت الجولة بمركز المحلة حيث تفقد المحافظ جاهزية اللجان بمدارس (مدرسة عياش الابتدائية، مدرسة الدماطي الإعدادية بنات، مدرسة عبد العال ابوهيش بالهياتم ، محله روح الجديدة، مدرسة شبشير الحصة للتعليم الأساسي، مدرسة شبشير الحصة بنين، مدرسة مصطفى أبو عيده بالرجديه ، مدرسة الرجدية الإعدادية بنين، مدرسة مؤسسة محلة أبو علي الابتدائية).

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 16 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية

وتابع المحافظ الجولة بمدينة المحلة حيث تفقد المحافظ اللجان بمدارس (مدرسة الشهيد هشام البزاوي، مدرسة المحلة الثانوية بنات، مدرسة مدينة العمال بنين، مدرسة مدينة العمال بنات بحي ثان المحلة الكبرى ومدارس السيدة زينب الإعدادية، مدرسة طلعت حرب الثانوية، مدرسة الوعي القومي، مدرسة عبد الرحمن بن عوف، مدرسة السادات الثانوية بحي أول المحلة) بالإضافة إلى تفقد لجنة المغتربين بمدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي . وأشاد المحافظ خلال الجولة بالتجهيزات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم لضمان راحة المواطنين وبالملصقات على المواصلات العامة التي تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ضمن حم

جامعة طنطا تنظم قافلة طبية وبيطرية بالمحلة

لة التوعية الكبرى التي أطلقتها المحافظة.

 

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

IMG-20231207-WA0101
IMG-20231207-WA0101
IMG-20231207-WA0081
IMG-20231207-WA0081
IMG-20231207-WA0082
IMG-20231207-WA0082
IMG-20231207-WA0077
IMG-20231207-WA0077
IMG-20231207-WA0070
IMG-20231207-WA0070
IMG-20231207-WA0069
IMG-20231207-WA0069
التربية والتعليم بالغربية الانتخابات الرئاسية الإحتياجات الخاصة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس ناصر حسن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي انتخابات الرئاسية 2024 المواصلات العامة المقار الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مصدر بالأهلي يكشف عن المهاجم الأقرب للانضمام إلى الفريق

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يؤكد ضرورة المشاركة الفعالة للشباب في الانتخابات الرئاسية 2024

ترشيحاتنا

أبو العينين لـ البيان : سعداء بالمشاركة في السوبر المصري بالإمارات

بشري .. اكتشاف علاج جديد لمرضى التوحد

المادة 99 .. حكاية ميثاق طالب أمين عام الأمم المتحدة بتفعيله لأول مرة بشأن غزة

فيديو أثار الجدل.. ماذا تعرف عن قنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة؟

حدث نادر بعد أيام.. ظهور صادم لحلقة النار في السماء

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جريمة بشعة في باكستان.. والسر حذاء في فم نمر

نجمات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. الليلة

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

فيديو

مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ