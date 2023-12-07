وفد سوداني في ضيافة الصوفية: نشكر الرئيس السيسي على جهوده لدعم السلام بالخرطوم

وجه وفد صوفى سودانى من مشايخ وقبائل السودان الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على جهوده الحثيثة ودعمها لإقرار السلام بمنطقة الشرق الأوسط والمساعى الدولية لحل وتسوية النزاعات فى المنطقة عامة وخاصة دولة السودان جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى لهم منذ قليل .

كما وجه الوفد الشكر للدولة المصرية على جهودها لاستقبال الشعب السودانى واحتضانهم فى بلدهم الثانى مصر مؤكدا أن مسافة السكة التى أطلقها الرئيس السيسي لدعم الأشقاء العرب قولا وفعلا وعلى أرض الواقع وهذا ينم عن قائد عظيم نهنئ الشعب المصرى على وجوده على رأس القيادة السياسية مطالبين رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى بإرسال تلك الرسالة لفخامته .

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية على ترحيبه بالوفد السودانى ومرحبا بهم داعيا المولى عز وجل أن تنتهى النزاعات والحروب وأن تعود السودان أمنة مطمئنة .