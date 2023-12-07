الشباب والرياضة: إطلاق أول نادي روتاري للصم وضعاف السمع

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي دعم ذوي القدرات والهمم وصقل مهاراتهم ودمجهم بالمجتمع من خلال النشاط لجميع فئات الإعاقة الذهنية والحركية والصم والبكم والمكفوفين على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الدكتور عمرو حداد خلال حفل إطلاق أول نادي روتاري للصم وضعاف السمع، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وأيمن نزيه محافظ الروتاري.



وأعرب صبحي عن ترحيبه بكافة أبناء مصر من ذوي الهمم والقدرات، منوهًا بأن الوزارة لديها استراتيجية واضحة للاهتمام بشريحة ذوي الهمم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال إنه يتم العمل على تأهيل ذوي القدرات ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية.



ووجه بضرورة أن تكون برامج الوزارة لذوي القدرات والهمم مستمرة طوال العام، وننتهج سياسة دمجهم بالمجتمع، لافتًا إلى أن لدينا خطة لتطبيق كود الاتاحة بالمنشآت الشبابية والرياضية.



وتابع أن هناك مجموعة من الأنشطة والمشروعات المعنية بذوي الهمم منها قطار شباب ذوي الهمم وبرامج ثقافية متنوعة لتنمية قادرون باختلاف في كافة المجالات الشبابية والرياضية، ودوري الشباب للصم وكرة السله للفتيات، وتنفيذ مراكز التخاطب وخدمات ذوي الهمم بمراكز الشباب بمختلف محافظات مصر بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا بالإمارات.