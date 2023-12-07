نائب الشيوخ : الشعب المصري واع .. وننتظر مشاركة الملايين بالانتخابات الرئاسية

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الشعب المصري يعي حجم المسئولية الملقاه على عاتقه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوها أن الأحداث المحيطة ساهمت فى رفع وعيهم بأهمية الحفاظ على أركان الدولة مثبته وفى أيد أمينة، وهو ما سيدفعهم للنزول والمشاركة فى الانتخابات.



وأضاف البدري فى بيان له ، " ننتظر مشاركة ملايين المصريين اللذين يظهرون فى الأوقات الدقيقة ويلبون نداء الوطن، مشيدا بالصورة المشرفة للمصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، قائلا: مشاركة من فى الداخل ستكون أكبر بأضعاف ".



وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلي أن الدولة المصرية تواجه تحديات عديدة خارجيا وداخليا والانتخابات تجرى فى توقيت صعب من كل الأوجه، وذلك لابد أن يكون أمام أعين المصريين عن اختيارهم لرئيسهم فى الفترة المقبلة بحيث يكون على قدر من المسئولية والثقة ولديه خبرة فى قيادة البلاد فى أحلك الظروف.



وأكد أن التاريخ لن ينسي ما فعله المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى ٢٠١٣ ، والذي ساهم فى وجود ثقة كبيرة بينه وبين المصريين، فنحن نثق فى هذا الرجل ونأتمنه على بلادنا حرة أبيه مستقلة ، موضحا أنه استطاع تثبيت أركان الدولة واستعادت ريادتها فى منطقتها وفى محيطها الدولي.



وأشاد البدري بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة بحكم الدستور والقانون تقف على مسافة واحدة من الجميع، داعيا الشعب المصري للنزول والمشاركة .