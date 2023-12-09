صورة رقمية بـ 5 دولارات.. كيف تساهم الفكرة في دعم غزة| فيديوجراف

في ظل الحرب الجارية في غزة وتأثيرها الكبير على حياة السكان المحليين، ظهر مقترح جديد يهدف إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء السكان عن طريق طرح صور رقمية للبيع على الإنترنت وتخصيص أرباحها لهذا الغرض.. فما القصة؟

يذكر أن الحرب على غزة دخلت شهرها الثالث منذ بداية اندلاعها في 7 أكتوبر 2023، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولا سيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.



صور رقمية لدعم سكان غزة

تعتبر الصور الرقمية منتجًا شائعًا على الإنترنت، حيث يتم بيعها لاستخدامها في مجالات متنوعة مثل التصميم والإعلان والفنون التشكيلية، وفقا للفنان الفلسطيني نعيم الغفري.

ولمتابعة المزيد حول فكرة طرح صور رقمية لدعم غزة، تابع الفيديو جراف التالي: