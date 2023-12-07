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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: توقف توزيع المساعدات في خان يونس وعزل “الوسطى” عن جنوب غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن محافظة رفح هي الوحيدة التي تم توزيع المساعدات فيها بشكل محدود، بينما توقف ذلك في محافظة خان يونس إلى حد كبير، فيما المنطقة الوسطى معزولة عن الجنوب.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 16456 شهيدا ونحو 42250 جريحا، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الصحة الفلسطينية في تقرير لها، اليوم الخميس، إن 16200 شهيد ارتقوا في قطاع غزة، وجرح أكثر من 42 ألفا، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 265 شهيدا، و3250 جريحا، فيما لا يزال الآلاف في غزة في عداد المفقودين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". 

وأضافت أن 250 شهيدا ارتقوا من الكوادر الصحية، واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 30 عاملا في المجال الصحي، وخرجت 27 مستشفى عن الخدمة، تم استئناف بعضها جزئيًا بعد إمدادات الوقود، فيما تعمل 4 مستشفيات في شمال قطاع غزة بشكل جزئي، حيث يقدم مستشفيان خدمات غسيل الكلى فقط، وتواجه تحديات بسبب القصف والاكتظاظ وانقطاع التيار الكهربائي ونزوح الفلسطينيين.

وزارة الصحة الفلسطينية محافظة رفح محافظة خان يونس جنوب غزة خان يونس توزيع المساعدات في خان يونس

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