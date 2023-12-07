إيثيدكو للبترول تحقق خطتها الإنتاجية قبل الموعد المحدد لإنجازها

قام الكيميائى هشام رياض، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة إيثيدكو، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية داخل المصانع الانتاجية الاربعة للشركة، تحفيزا لمزيد من العمل والعطاء واحتفاءً بتحقيق الخطة الانتاجية لإيثيدكو قبل الميعاد المحدد 6/12/2023 .

شملت الزيارة، مصنع الأيثيلين ومصنع البولى إيثيلين ومصنع المرافق ومحطه الكهرباء، وأشاد فيها بالعاملين وهنأهم على تحقيق المستهدف من الخطة الانتاجية لعام ٢٠٢٣ والتغلب على التحديات التى واجهتهم.

وأكد رياض للعاملين، تقدير الشركة لجهودهم، وأنهم جميعا كانوا على قدر المسئولية وننتظر المزيد فى العام القادم إن شاء الله.

وشهدت الزيارة بعض المناقشات بين رئيس مجلس الادارة والقيادات والمسؤولين والفنيين والعمال فى المصانع الأربعة حول سبل رفع مستوى الأهداف والانجازات فى العام الجديد ودور الجميع فى تحقيق ذلك ، في ضوء النتائج التى تم تحقيقها قبل إنتهاء العام الحالى بعدة أسابيع .