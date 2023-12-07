أمين حقوق الإنسان بالشيوخ: أراهن على وعي المصريين في الانتخابات الرئاسية

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني في المقام الأول، كما أن كافة مؤسسات الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة بين كافة المرشحين

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها منذ قليل، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وكل مؤسسات الدولة المصرية حريصة على أن يكون المشهد الانتخابي حضاريا ويرسخ لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة وذلك من أجل أن يحقق مزيدا من المساحات في المجال العام ومزيد من قوة المؤسسات والتعددية.

وأوضحت إسحق أنها تراهن على وعي الشعب المصري في النزول إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن إقبال المصريين في الخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية يعكس إصرار الشعب بكافة فئاته على استمرار معركة البناء، وثبت الوعي الشديد الذي يمتع به أبناء المصريين في الخارج، قائله:« المصريين سيسطرون ملحمة جديدة تعكس إصرار وإرادة الشعب المصري العظيم صاحب السيادة».

واختتمت بيانها بضرورة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية في أيام 10و11و12 ديسمبر 2023، مضيفة ستبعث رسالة مهمة للخارج، وثبت أن المصريين لديهم وعي حقيقي ويدركون المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، ويقفون معا من أجل استكمال معركة البناء والتنمية للدولة المصرية.