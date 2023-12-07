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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يحث إسرائيل على إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين بغزة

صدى البلد

في تبادل دبلوماسي اليوم، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثة حاسمة مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. وتركزت المناقشة، وفقًا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، على حث إسرائيل على تعزيز إجراءات حماية المدنيين وسط هجومها المستمر في جنوب غزة.

 

وفقا للجارديان، أعرب الوزير بلينكن عن مخاوفه بشأن سلامة المدنيين في منطقة الصراع. وذكرت التقارير الرسمية أن بلينكن أكد أهمية اتخاذ خطوات إضافية لضمان رفاهية وأمن غير المقاتلين في منطقة جنوب غزة. ويتوافق هذا مع تركيز المجتمع الدولي على حماية أرواح المدنيين في مناطق النزاع.

 

علاوة على ذلك، حث الوزير بلينكن الوزير ديرمر على تسهيل تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويشكل الوضع الإنساني في المنطقة مصدر قلق متزايد، وتعتبر زيادة المساعدات ضرورية لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين. وفي ملاحظة إيجابية، رحب وزير الخارجية الأمريكي بقرار إسرائيل السماح بدخول المزيد من الوقود إلى غزة، معترفًا بأهمية مثل هذه الإجراءات في تخفيف الأزمة الإنسانية.

 

يأتي هذا الحوار الدبلوماسي في مرحلة حرجة، حيث يتركز الاهتمام العالمي على الوضع المتصاعد في جنوب قطاع غزة. تعكس دعوة الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع أصحاب المصلحة الإقليميين لمعالجة التحديات الإنسانية والأمنية الناشئة عن الصراع.

 

ومع تطور الوضع، يبقى أن نرى كيف سترد إسرائيل على مبادرات الوزير بلينكن الدبلوماسية. وسيراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات على الأرض، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ التدابير الرامية إلى حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية.

 

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة 50 ألف حامل في غزة

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